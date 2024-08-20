В Тюменской области стартовала запись в бесплатные кружки и секции

В Тюменской области начался набор в кружки и секции через Навигатор дополнительного образования

Первый этап приема детей, претендующих на получение услуг дополнительного образования за счет бюджетных средств впервые в новом учебном году, продлится до 1 сентября.

С помощью Навигатора родители могут подать несколько заявок на бюджетные места в спортивную школу, детско-юношеский центр, школу искусств и другие учреждения. Все заявки регистрируются в системе в порядке очередности. На первом этапе (до 1 сентября) каждый ребенок зачисляется только по одному из поданных заявлений.

Как записаться:

➡️ авторизоваться с подтвержденной записью портала госуслуг;

➡️ выбрать программу обучения;

➡️ нажать кнопку "Записаться", проверить заполнение всех полей и отправить заявление (если ребенка нужно записать в определенную группу, нажмите кнопку "Записаться в группу").

Информация о статусе заявления будет отражена в личном кабинете Навигатора в разделе "Заявки".