В Центре робототехники и АСУ Тюменской области стартует обучение детей

С 19 августа 2024 года стартует набор групп в Центр робототехники и АСУ на новый учебный год.

Зачисление пройдет в два этапа.

Первый этап продлится до 1 сентября, в течение которого можно подать одно заявление на одного ребенка. Каждый ребенок зачисляется на одну дополнительную общеобразовательную программу из общего перечня.

Второй этап начнётся 2 сентября, но при наличии свободных мест. Можно будет подать заявку на две и более дополнительные общеобразовательные программы.

Подать заявления на зачисление родители могут с помощью "Навигатора дополнительного образования Тюменской области".

Запись будет доступна по направлениям: "Разработка игр и приложений на платформе Unity", "3D-моделирование для компьютерных игр", "Разработка игр на платформе Unreal Engine", "Системное администрирование", "Программирование робототехнических устройств и систем", "Робототехника. Начальный уровень для учащихся 2-5 классов", "Компьютерная грамотность (8-10 лет)", "Основы веб-разработки (создание сайтов)", "Программирование на языке Scratch", "Программирование на языке Python".

Также доступно обучение в Школе юных нейроинженеров:

• Первый год обучения. "Основы нейросетевых технологий".

• Второй год обучения. "Нейронные сети и глубокое обучение".

Напоминаем, что обучение в Центре робототехники и АСУ Тюменской области проводится бесплатно.

После оформления заявки с вами свяжется специалист. Обучение начнется с 16 сентября 2024. По отдельным направлениям с 01.10.2024.