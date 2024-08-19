В Центре робототехники и АСУ Тюменской области стартует обучение детей

С 19 августа 2024 года стартует набор групп в Центр робототехники и АСУ на новый учебный год.
Зачисление пройдет в два этапа.
Первый этап продлится до 1 сентября, в течение которого можно подать одно заявление на одного ребенка. Каждый ребенок зачисляется на одну дополнительную общеобразовательную программу из общего перечня.
Второй этап начнётся 2 сентября, но при наличии свободных мест. Можно будет подать заявку на две и более дополнительные общеобразовательные программы.
Подать заявления на зачисление родители могут с помощью "Навигатора дополнительного образования Тюменской области".
Запись будет доступна по направлениям: "Разработка игр и приложений на платформе Unity", "3D-моделирование для компьютерных игр", "Разработка игр на платформе Unreal Engine", "Системное администрирование", "Программирование робототехнических устройств и систем", "Робототехника. Начальный уровень для учащихся 2-5 классов", "Компьютерная грамотность (8-10 лет)", "Основы веб-разработки (создание сайтов)", "Программирование на языке Scratch", "Программирование на языке Python".
Также доступно обучение в Школе юных нейроинженеров:
• Первый год обучения. "Основы нейросетевых технологий".
• Второй год обучения. "Нейронные сети и глубокое обучение".
Напоминаем, что обучение в Центре робототехники и АСУ Тюменской области проводится бесплатно.
После оформления заявки с вами свяжется специалист. Обучение начнется с 16 сентября 2024. По отдельным направлениям с 01.10.2024.
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