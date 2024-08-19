Центр активного долголетия в Тюмени учит, как ухаживать за престарелыми людьми

В Региональном центре активного долголетия, геронтологии и реабилитации работает школа ухода, в которой ведется обучение и поддержка людей, осуществляющих уход за родственниками пожилого возраста и инвалидами. Знания, умения и навыки, полученные во время обучения, помогут избежать ошибки в общении с пожилым человеком и в уходе за ним, что несомненно положительно скажется на состоянии здоровья пожилого и близких ему людей.

Школа ухода является неотъемлемой частью системы долговременного ухода, это комплекс мероприятий, направленных на информирование, консультирование, обучение и психологическую поддержку родственников и лиц, осуществляющих уход за людьми с выраженным снижением способности к самообслуживанию, необходимым навыкам качественного ухода в соответствии с потребностями нуждающегося в помощи человека.

Технология "Школа ухода" реализуется в форме курса лекционных и практических занятий по изучению теоретических основ и практического освоения навыков ухода за пожилыми людьми, обучению методам наблюдения и контроля за изменениями в состоянии здоровья, использованию технических средств реабилитации, изучению психологических аспектов, связанных с вопросами организации ухода, информированию о видах социальной поддержки

Услуги в Школе ухода предоставляются гражданам бесплатно на основании личного письменного заявления.

Родственники, близкие, осуществляющие уход за людьми с выраженным снижением способности к самообслуживанию, в ходе мероприятий получают помощь в обучении практическим навыкам и приемам ухода; в профилактике осложнений заболеваний; в обучении правилам пользования техническими средствами реабилитации; в обучении правилам коммуникации с пожилыми людьми и инвалидами с различными заболеваниями, а также с их социальным окружением.

"Данная технология реализуется в нашем центре уже давно. И мы регулярно получаем положительные отзывы от участников курсов. На групповых занятиях они отмечают, что после проведения образовательных встреч приобретают необходимые навыки ухода за близкими и организации домашнего пространства для адаптации к потребностям нуждающегося человека. Также участники оценивают важность оказанной им психологической поддержки", - комментируют организаторы проекта.

Все встречи проходят в центре активного долголетия, геронтологии и реабилитации по адресу: г. Тюмень, ул. Карла Маркса, 123/1. Более подробную информацию можно узнать по телефону - 8 (3452) 51-76-27.

Инициатива соответствует основным направлениям национального проекта "Демография".