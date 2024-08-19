Чемпионат по робототехнике и программированию на Кубок губернатора ждет заявок от участников

В Тюмени продолжается прием заявок на ежегодный областной чемпионат по робототехнике и программированию на Кубок губернатора Тюменской области. Чемпионат — это одно из главных ИТ-событий, которое проводится региональным департаментом информатизации.

Чемпионат помогает развить у детей и молодежи навыки презентации идей, практического решения актуальных инженерно-технических задач и популяризировать научно-техническое творчество. Заявиться на конкурс можно по направлениям: "Промышленная робототехника", "Интернет вещей", "Сервисная робототехника", "Популярное образование, развлечения и мультимедиа", "Системы и приложения для бизнеса", "Искусственный интеллект". Также в рамках чемпионата пройдут соревнования по дисциплине "Пилотирование квадрокоптеров".

Участие можно принять индивидуально или в команде. Финалисты чемпионата 2022 и 2023 года могут участвовать с учетом дополнительных условий.

Регистрация участников продлится до 29 сентября 2024 года. Подробнее ознакомиться с положением можно на сайте. Узнать подробности можно на сайте конкурса и оставить заявку на участие.