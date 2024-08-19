Новую галокамеру запустили в тюменском "Роднике"

В реабилитационном центре "Родник" заработала новая релаксирующая галокамера "Подводный мир". В ней дети оздоравливаются под действием природной каменной соли

.Галокамера представляет собой помещение, стены и пол которого покрыты солью. Это природная терапия, при которой воссоздан микроклимат соляных пещер. Воздух в помещении ионизируется и насыщается веществом низкой концентрации высокодисперсного аэрозоля сухого раствора (соли).

Эффективность процедуры обусловлена действием сухого хлорида натрия в сочетании с комфортностью процедуры и расслаблением. В комнате играет релаксирующая музыка с параллельной трансляцией визуального ряда подводного мира и его обитателей.

Соль является антисептиком. Помогает слизистой оболочке справиться с вирусами и обеспечивает превентивную защиту. При вдохе ионы соли проходят через носовые пазухи и дыхательные пути, убивая болезнетворные бактерии.

По материалам ОРЦ "Родник" (г. Тюмень).