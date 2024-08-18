Какую подкормку выбрать для гортензий, рассказали тюменские агрономы

Гортензии любят подкормки и правильное и своевременное их внесение продлит цветение. Какие меры предпринять для длительного цветения гортензии, рассказывают агрономы филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области.

Гортензия влаголюбивое растение, поэтому в жаркие, солнечные дни лучше поливать в утреннее или вечернее время, когда солнце не такое яркое. На листья попадать не рекомендуется, чтобы избежать ожогов на листьях и снизить вероятность развития грибковых заболеваний.

Избыток влаги может вызвать гниение корневой системы. Проверяйте влажность почвы перед поливом, чтобы убедиться, что она не пересушена и не залита.

В период цветения необходимо удалять слабые молодые веточки и те, что поломались от дождя и ветра.

Для подкормки гортензий можно использовать готовые средства или сделать их самостоятельно. Во время цветения требуется больше фосфора и калия.

В качестве подкормки используйте 30 г суперфосфата, 20 г аммиачной селитры и 30 г сернокислого калия. Растворяют препараты в 10 л воды, хорошо размешивают. Полученный раствор используем во время цветения для полива растений. Подкормку проводит единоразово в конце августа.

В начале сентября рост веток прекращается. Теперь гортензия готовится к зимовке, пополняет запас питательных веществ. Используйте калийно-фосфорные препараты без использования азота. Вам потребуется 30 гр монокалий фосфат на 10 литров воды. Раствором обильно поливают приствольный круг. После того как влага впитается, проводят мульчирование. Этот метод способствует сохранению влаги в почве и обогащению корневой системы растения. А также помогает регулировать кислотность грунта. Для мульчирования приствольного круга можно использовать опавшие листья, солому, декоративную кору, хвойный опад, сообщает АиФ-Тюмень.