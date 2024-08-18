Тюменцам рассказали, как создать художественное изделие

Чтобы получить красивую работу из готового набора, придется приложить усилия. Как создавался вышитый объемный домик, рассказала молодая мама Мария Румянцева.

По словам Марии, на вышивку она уделяла по два-три часа в день, поэтому весь процесс занял несколько месяцев. Занятие это достаточно трудоемкое, ведь помимо основного стежка-крестика – в процессе приходилось справляться с различными элементами, за которыми нужно было внимательно следить по схеме.

– В процессе работы я столкнулась с некоторыми трудностями. Несколько раз у меня ломались иголки, а потом закончились нитки основных цветов. Я решила обратиться к производителям, чтобы уточнить, как можно решить эту проблему. Мне ответили, что, по их мнению, я неправильно вышивала и не экономила нитки. Впрочем, в качестве исключения они прислали номера нужных цветов, и я докупила их уже в специализированном магазине, – поделилась Мария.

Самым сложным стало вышивание мелких деталей: процесс шел совсем не так быстро, как ожидалось. Еще один ответственный момент – скрепление домика. Необходимо было правильно соединить все стенки и установить крышу, аккуратно сшить уголки. Уже было не так удобно работать над объемной фигурой, как на плоской поверхности.

Самым сложным этапом в вышивке всего является начало. Нужно понять, с какого края начинать, и как правильно распределить количество клеточек. Это, по словам Марии, требует терпения и внимания, сообщает Тюменская область сегодня.