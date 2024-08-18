Девушке с врожденной патологией помогли тюменские врачи

17-летней пациентке с жалобами на заложенность носа и возможность дышать только через рот помогли в оториноларингологическом отделении детского стационара тюменской ОКБ №2.

Проведенные в больнице Ишима исследования выявили редкую врожденную патологию – атрезию хоан. Пациентка была направлена на дальнейшие обследования и оперативное лечение в Областную клиническую больницу №2. "При поступлении мы провели компьютерную томографию и эндоскопическое исследование, где увидели полное врожденное заращение отверстий полости носа. Обычно пациентов с такой патологией направляют в Москву для достаточно сложного оперативного вмешательства, но мы приняли решение оперировать в нашей больнице", - рассказал заведующий оториноларингологическим отделением детского стационара ОКБ №2 Сергей Кудымов.

Команда оториноларингологов детского стационара аккуратно удалили ткани, препятствующие дыханию, и сформировали носовые ходы. На следующий день пациентка впервые за 17 лет начала полноценно дышать носом, сообщила Дарья Ямзина, пресс-секретарь ОКБ №2 (г. Тюмень).

"Ввиду того, что пациентка столько лет дышала через рот, то сейчас ее организм будет постепенно перестраиваться и, в том числе, мозг будет получать достаточное количество кислорода, появится обоняние", - поделился врач.