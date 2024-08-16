Творчество, созидание, любовь – основа торжественного концерта к 80-летию Тюменской области

Приглашаем жителей всей Тюменской области присоединиться к просмотру праздничного концерта в честь 80-летия региона, который состоится 16 августа.

В 15.00 на телеканале "Тюменское время", а также в группах канала VK и ОК состоится трансляция торжественного мероприятия из Дворца культуры "Нефтяник".

В основе концерта – уверенность в том, что Тюменская область в едином порыве – вместе со всей страной – устремлена в будущее. Через творчество лучших коллективов региона программа отразит динамику развития области, преемственность поколений, энергию труда, стойкость человеческого духа, движение к новым свершениям.

Еще одна ключевая ценность, на которой строится концерт – сохранения обычаев и традиций малой Родины. Семья и дом – главные вещи в жизни счастливого и благополучного человека. В своих выступлениях артисты отразят важность близких взаимоотношений, в основе которых – доверие, искренность, любовь.

Концерт также рекомендован к трансляции в виртуальных концертных залах региона. Присоединяйтесь к трансляции!