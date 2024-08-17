Как уберечь картофель от фитофтороза

Главной угрозой урожаю картофеля считаются заболевания, вызванные низшими грибами, или как их называют в народе – фитофтора.

О том, как распознать вредителя и какие меры профилактики предпринять, рассказала агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области Нурания Шарыгина. По словам специалиста, первые признаки фитофторы – это появление темно-бурых пятнышек на листьях.

– При благоприятных условиях они будут быстро увеличиваться в размерах и распространяться с нижних ярусов ботвы на стебли. Затем на ботве начнет образовываться серый налет – это споры грибов. После следует почернение листов, засыхание и отмирание стеблей. Далее инфекция попадает в почву и это приводит к угнетению роста клубней. Они теряют потребительские свойства, начинают гнить уже в грунте, не набирают вес. Такие овощи хранятся недолго и будут поражать гнилью соседние клубни, – пояснила эксперт.

Чтобы избежать заболеваний необходимо:

• Дезинфицируйте грунт, высаживайте растения-сидераты, которые уничтожают грибницы;

• Соблюдайте севооборот. Не стоит выращивать картофель на одном и том же месте несколько лет подряд. Желательно высаживать пасленовые на максимальном удалении друг от друга:

• Выбирайте для посадки сорта картофеля, устойчивые к заболеванию;

• Размещайте грядки на хорошо освещающихся и открытых участках;

• Соблюдайте рекомендованное расстояние между клубнями. Не допускайте загущения посадок;

• Внесите фосфорные и калийные удобрения. При этом избегайте перенасыщение грунта азотом, сообщает Тюменская область сегодня.