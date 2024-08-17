Что делать, если не краснеют помидоры, рассказала биолог

Опытная дачница и биолог Валентина Погорельцева рассказала, что делать, если не созревают томаты в теплице или открытом грунте.

Самый простой способ добиться покраснения томатов – сорвать их еще зелеными и дать доспеть дома. Но здесь есть нюансы.

– Зеленые помидоры нужно собирать молочно-восковой спелости, то есть когда они начинают приобретать беловатый оттенок, и чуть-чуть начинают буреть, – отмечает тюменка.

Собранные помидоры необходимо поместить в ящик, перестелив их газетами. Рекомендуется добавлять к таким томатам уже спелые красные помидоры или яблоки, так как они выделяют газ этилен, который способствует быстрому созреванию овощей. Кстати, в старину и вовсе не дозрелые помидоры укладывали в валенки, но в современном мире по понятным причинам это выйдет не у всех.

Но есть более радикальный способ. По мнению Валентины, необходимо сделать вертикальный надрез на стебле томатов на высоте 15-17 см от земли и вставить в него медную проволоку. Вещества, содержащиеся в проволоке, помогают плодам созреть намного быстрее, сообщает Мегатюмень.