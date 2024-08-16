Социальные гостиные подключились к плетению маскировочных сетей

В Тюмени с Дня города до 21 августа планируют изготовить 438 метров маскировочных сетей для передачи землякам в зону специальной военной операции, к акции подключились социальные гостиные по оказанию помощи семьям военнослужащих и мобилизованных граждан.

Социальные гостиные в специально оборудованных центрах предоставляются услуги профессиональных психологов, консультативные и культурно-досуговые услуги. При необходимости можно оставить ребенка с педагогом на определенное время. Каждая социальная гостиная предлагает проведение различных мероприятий: мастер-классы, концерты, игротеки, психологические тренинги и другое.

Одна из гостиных работает в клубе детского творчества "им. А.М. Кижеватова", который в эти дни развернул свою передвижную конструкцию для плетения сетей рядом с выставкой трофейной техники НАТО "Сила V правде - гордость и победа" на площади у ТЦ "Гудвин". Жители и гости города могут не только посмотреть трофейную технику, но и принять участие в мастер-классах, а также в акции "438 метров".

На базе центра развития творчества детей и юношества "Контакт" (ул. 50 лет ВЛКСМ, 107) с понедельника по четверг с 10:00 до 16:00, а также в пятницу с 10:00 до 15:00 также можно принять участие в плетении.

В том числе тюменцев ждут 16 августа в детско-юношеском центре "Фортуна" (ул. Белинского, 12) с 15:00 до 19:00, в детско-юношеском центре "Град" (ул. Ставропольская, 11а/1) ждут ежедневно по будням с 10.00 до 15.00, "Школа будущих офицеров" (ул. Интернациональная, 138/1) ждет ежедневно с 15.00 до 19.00, детско-юношеский центр "им. А. М. Кижеватова" (ул. Мельничная, д.1) - в будние дни с 11.00 до 19.00, детский морской центр "Алый парус" (ул. Макарова, 11) - по будням с 09.00 до 16.00.

Также продолжают работать и две локации города: площадь 400-летия и "Улетная точка" (Цветной бульвар), с 10 до 12 и с 17 до 19 часов, где также идет работа по плетению массетей.

Внести вклад могут все желающие, отмечают в пресс-службе департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.