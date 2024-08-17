Школа Юргинского района вышла в полуфинал Всероссийского конкурса

Новый Всероссийский конкурс Русского географического общества "Классная география" стартовал в 2024 году. В рамках первого этапа учителям предстояло провести интересные уроки в необычном формате на любую тему, касающуюся географии нашей страны. Всего на конкурс поступили более 180 заявок из 56 регионов России, сообщается на сайте РГО. В полуфинал прошли 50 школ.

На втором этапе конкурса уже ученикам предстоит подготовить и презентовать сверстникам, родителям и учителям интересный и необычный урок географии, используя свою фантазию и современные технологии. Второй этап продлится со 2 сентября по 13 октября. Эксперты и жюри конкурса отберут пять финалистов, наиболее интересно и творчески подошедших к проведению урока, сообщает Тюменская линия.