Тюменцам рассказали о популярных схемах мошенничества

Госизмена – один из наиболее популярных видов мошенничества. Злоумышленники звонят, представляясь сотрудниками ФСБ, и обвиняют потенциальную жертву в госизмене. Они заверяют, что со счетов человека были переведены средства на Украину. После того, как испуганный гражданин утверждает, что не совершал подобных действий, мошенники сообщают, что в настоящий момент предпринимается очередная попытка перевода со счетов.

Лженачальство. Потенциальной жертве поступает сообщение в мессенджере от пользователя, притворяющегося ее работодателем. При этом фотография и полное имя соответствуют реальным данным. В своем сообщении лженачальник заявляет, что сотрудник замешан в уголовном деле и в ближайшее время с ним свяжется человек, с которым необходимо будет решить вопрос.

– Во всех схемах мошенничества присутствует общий подход: установление доверия, представление себя от имени государственных органов или изображение знакомого лица, за которым следуют угрозы и обвинения. Если мошенникам удается успешно осуществить эти два ключевых этапа, то дальнейший обман для выманивания денег становится гораздо более вероятным, – пояснил Никита Майборода "Тюменской области сегодня".