Тюменский ЦУМ отмечает 77-летие

В год 80-летия Тюменской области старейшее в регионе торговое предприятие региона отметит свой день рождения. - Тюменская область и ее первый универсальный магазин практически ровесники, - рассказал генеральный директор ЦУМа, член Торгово-промышленной палаты Юлия Глазунова. - Этапы их развития во многом были похожи. После Великой Отечественной войны стояла задача возвращения к мирной жизни, и торговля была одним из ее главных признаков. Все, что происходило в стране, так или иначе сказывалось на этой отрасли. По большому счету история тюменского универмага, а после ЦУМа - это в миниатюре история советской и российской торговли. О том, какое внимание ей уделяли в послевоенные годы, говорит хотя бы тот факт, что Главный в области универмаг подчинялся Москве до середины 50х, а только потом его передали в подчинение Областного управления торговли. В 70–е годы универмаг оставался своеобразной витриной торговли и визиты в Тюменскую область первых лиц государства, например, председателя Совета министров СССР Алексея Николаевича Косыгина не обходились без посещения универмага. Наши истории тесно переплетены, поэтому мы не могли пройти мимо 80-летия Тюменской области. Первые покупатели, которые придут в ЦУМ 16 августа будут приятно удивлены.

По материалам департамента потребительского рынка Администрации г. Тюмени.