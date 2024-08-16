В Тюмени к юбилею области издали двухтомник художественной истории

К 80-летию Тюменской области вышел в свет двухтомник художественной истории региона, изданный Обществом русской культуры – "Тюменская область. Меридиан Победы", в него вошли тексты 146 авторов с 1944 по 2024 годы.
В депкультуры отмечают, что это самая большая хрестоматия тюменской литературы за весь период подобных изданий. Формировали ее филологи ТюмГУ и правление тюменского отделения Союза писателей России, а проиллюстрировал художник Евгений Андреев. Двухтомник делится на четыре историко-литературных периода, открывают его стихи фронтовиков, погибших в 1944-1945 годы.
"Книги уже появились на полках областной библиотеки, обязательно попадут в библиотеки муниципалитетов. Уверена, они будут интересны всем, и очень полезны, прежде всего нашей молодёжи", – отмечает директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.
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