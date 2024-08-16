Тюменские киберволонтеры с начала года выявили около 500 интернет-ресурсов с запрещенным контентом

17:01 15 августа 2024
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Тюменские киберволонтеры приняли участие в очередной акции по поиску противоправного контента, которая была организована Областным центром профилактики и реабилитации.

Эти инициативы направлены на обеспечение безопасности в интернете и защиту пользователей от незаконной информации. С начала года состоялось уже 11 таких акций, выявлено около 500 интернет-ресурсов с противоправным контентом. Из них 300 сайтов содержали информацию о продаже наркотиков.

 Вся обнаруженная информация оперативно направляется в Роспотребнадзор и в ведомства, к компетенции которых относится выявленный контент. Как подчеркнула и.о. заместителя директора Областного центра профилактики и реабилитации Галина Созыкина, своей активной жизненной позицией киберволонтеры вносят значительный вклад в борьбу с противоправной деятельностью в интернете, помогая обезопасить онлайн-пространство для всех пользователей.

 Присоединиться к киберволонтерам и стать частью команды просто - нужно лишь позвонить по тел. 8 (3452) 214-900, 8 (3452) 214-910.

 

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