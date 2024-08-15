Тюменский врач-офтальмолог Вероника Иванникова получила награду от Президента России

Фото правительства Тюменской области

Почетную грамоту Президента Российской Федерации вручили заместителю главного врача Тюменского областного офтальмологического диспансера, врачу-офтальмологу высшей категории Веронике Иванниковой за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.

Торжественная церемония награждения состоялась 14 августа в рамках празднования 80-летия Тюменской области. Государственные и региональные награды вручал губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Большая честь – вручить в день 80-летия Тюменской области государственные награды тем, кто своим трудом делает наш регион лучше. Искренне и с любовью служит своему делу. Вместе мы – одна команда, одна большая семья", - отметил глава региона.

В числе 53 награжденных – работники здравоохранения, транспорта, агропромышленного комплекса, строительной отрасли, культуры и искусства, средств массовой информации.

"От всей души хочу поблагодарить главного врача диспансера Леонида Александровича Протопопова и всю нашу команду за проделанную трудоемкую работу, за поддержку. Благодарю правительство Тюменской области, губернатора Александра Викторовича, нашего президента Владимира Владимировича – за доверие, признание моих трудовых заслуг для жителей Тюменской области и коллектива. Я всех очень уважаю и ценю, благодарна судьбе за возможность трудиться в таком значимом областном учреждении – офтальмологическом диспансере. Желаю всем успехов, диспансеру – развития и великих свершений, а Тюменской области – процветания!", - прокомментировала Вероника Иванникова.