Тысячу открыток подпишут жители региона в рамках акции "Мы вместе"

В день празднования 80-летия Тюменской области, 16 августа, пройдет акция "Мы вместе". Каждый желающий сможет подписать открытку со словами поддержки тем, кто находится сегодня в зоне СВО.

Выбрать открытку и подписать ее можно будет на пешеходной улице Дзержинского с 12 до 18 часов, а с 19 до 21 часов на площади 400-летия Тюмени.

Напечатана тысяча открыток с 14 сюжетами, их нарисовали учащиеся школы искусств "Гармония". Рисунки создавались в рамках акции, организованной Тюменской детской библиотекой имени Константина Лагунова.

Департамент культуры Тюменской области и ТКТО дали рисункам вторую жизнь, напечатав еще одну партию открыток.

На открытках, которые вам предложат волонтеры, изображены былинные герои и защитники отечества.

Подходите к нашим волонтерам на улице Дзержинского и площади 400-летия Тюмени, подарите частичку тепла тем, кому это так необходимо.