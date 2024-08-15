На Ай-Петри установили подарок Крыму от Урала

На плато Ай-Петри в Крыму 13 августа открылся уникальный арт-объект "Шёпот гор". На открытии скульптурной композиции присутствовали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, вице-президент Сбербанка — председатель Уральского банка Петр Колтыпин и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Оригинальная композиция в виде двух лиц, смотрящих друг на друга, станет новой достопримечательностью полуострова. Арт-объект на Ай-Петри символизирует единство Крымских и Уральских гор: два хребта словно беседуют друг с другом. Центральное место в монументе занимает человек как продолжение природы, её созерцатель и хранитель, её олицетворение.

Эта композиция — подарок Крыму от Урала. Арт-объект, выполненный из металла, искусственного и натурального камней, появился благодаря партнёрству Сбера, курорта Mriya Resort & SPA, а также правительств Республики Крым, Свердловской и Челябинской областей. Открытие арт-объекта состоялось в ходе празднования 10-летия курорта Сбера Mriya Resort & SPA.

"Шёпот гор" — одна из 10 уникальных композиций, которые будут подарены Крыму различными территориальными банками Сбербанка. Новые точки туристического притяжения скоро появятся по всему полуострову: в Керчи, Симферополе, Севастополе, Евпатории и других городах.

Петр Колтыпин, вице-президент Сбербанка — председатель Уральского банка: