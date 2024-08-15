В детском центре "Надежда" и фтизиопульмонологическом центре Тюмени оборудовали места для бригад скорой помощи

Пресс-служба Станции скорой медицинской помощи

В Тюмени и Тюменском районе 13 мест дислокации бригад скорой медицинской помощи, чтобы максимально быстро прибывать на экстренные вызовы, новые места базирования создали детский центр "Надежда" и Областной клинический фтизиопульмонологический центр, сообщили в пресс-службе Станции скорой медицинской помощи.

"Это удобные точки для отдыха и пребывания бригад между вызовами. Главная цель такого распределения — это доступность и максимальная оперативность, ведь в нашем деле дорога каждая минута. И мы, по сути, благодаря новым местам дислокации становимся ближе", — отметил главный врач Станции скорой медицинской помощи Владимир Романов.

Главный врач также отметил, что формирование бригад и пополнение медицинскими изделиями и препаратами будет происходить на крупных подстанциях. После чего они в оперативном режиме будут распределяться по точкам базирования.

Фельдшер общепрофильной бригады скорой медицинской помощи Валерия Резинкина отметила, что с ущественно сократилось время доездов на вызовы. Пациенты это в первую очередь стали отмечать и благодарить за оперативную помощь. Водитель Алексей Елишев отмечает, что новая локация очень удобна: "Рощинская развязка – все под рукой, а в час пик — почти свободные дороги: в сторону Метелёва – без проблем уезжаем, в сторону Рощино все деревни доступны, то же самое и с районом Дома обороны. Обеспечиваем 20-минутный доезд".