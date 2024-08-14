За пять лет в Тюменской области собираются построить десять детсадов

19:54 14 августа 2024
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Десять детсадов планируют построить в Тюменской области за предстоящую пятилетку, сообщил губернатор Александр Моор на пресс-конференции в честь 80-летия области.

 Губернатор отметил, что в минувшую пятилетку планировалось построить 13 детсадов - по факту возвели 19. Нынешняя цифра также может быть скорректирована с учетом возможностей регионального бюджета и реальной потребности в местах, подчеркнул Моор.

Теги: Александр Моор , детсады
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