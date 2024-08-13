Тюмень на собранные в День города деньги купила для своих участников СВО 12 дронов

В Тюмени на площадке "Единой России", работающей на выставке "Сила V правде — гордость и Победа" передано 12 квадрокоптеров, купленных в рамках региональной акции "100 миллионов для Победы", для тюменских участников специальной военной операции. Деньги на их приобретение собирали на праздничных площадках в День города.

"Несколько недель назад на встрече с волонтёрами мы решили в День города запустить акцию по сбору средств и плетению маскировочных сетей. В итоге к нашим добрым делам присоединились сотни людей, представителей организаций и предприятий Тюмени. Было собрано более четырёх миллионов рублей. При поддержке общественных организаций, работающих с передовой, мы смогли оперативно приобрести квадрокоптеры — "глаза", как их называют бойцы. Они нужны для проведения разведывательных мероприятий и спасения жизней ребят. Квадрокоптеры были куплены разных моделей, в зависимости от потребностей бойцов", - сообщил глава города Максим Афанасьев в своем Telegram-канале.