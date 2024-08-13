Подведены итоги Спартакиады оздоровительных лагерей и центров Тюменской области

Пресс-служба Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области «Мы вместе»

Межлагерная спартакиада — это традиционное ежегодное спортивное событие Ассоциации "Мы вместе", которое в шестнадцатый раз собирает юных спортсменов в Областном детском оздоровительно-образовательном центре "Ребячья республика" в летние каникулы.

Спартакиада проходит в два этапа – отдельно для детей старшей и младшей возрастной категории. 9 августа прошли соревнования для младшей категории. В этом году мероприятие приурочено к 80-летию со дня образования Тюменской области. Участниками стали команды из загородных лагерей и центров: "Алые паруса", "Витязь", "Серебряный бор", "Ребячья республика", "Остров детства".

В Областном центре "Ребячья республика" 9 августа собрались 195 участников и несколько сотен болельщиков. День был наполнен яркими моментами, эмоциями, дружбой, новыми знакомствами и стремлением занять лидирующие позиции для победы своего лагеря.

"Спартакиада играет важную роль не только в охране и укреплении здоровья наших детей, но и способствует популяризации активного отдыха и здорового образа жизни среди участников смен летних лагерей и центров. В день соревнований сотни школьников узнают о практической пользе активного образа жизни, болеют за свои команды и испытывают незабываемые эмоции", — отметила Лариса Шилова, президент Ассоциации "Мы вместе".

В этом году команды загородных оздоровительных лагерей Тюменской области соревновались в таких видах спорта, как летний биатлон, мини-футбол, ринго, а также в игре "Снайпер". Церемонию награждения провели члены президиума во главе с Ларисой Владимировной Шиловой. В начале мероприятия всем командам были вручены дипломы участников, а затем победители и призёры получили дипломы, медали и кубки.

В общем командном зачёте третье место заняла команда "Алых парусов", второе — "Витязь" и "Серебряный бор", первое поделили "Ребячья республика" и "Остров детства".

Учредителями и организаторами соревнований выступали департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области; Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе"; Центр спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий; Областной детский оздоровительно-образовательный центр "Ребячья республика", сообщает пресс-служба Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе".