Фуат Сайфитдинов: депутаты и сотрудники облдумы участвуют в сборе гуманитарной помощи и денежных средств для пострадавших в Курской области

Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов провел рабочее совещание с депутатами. Речь шла о помощи пострадавшим в Курской области. В сборе денежных средств и всего необходимого уже участвуют депутаты и сотрудники регионального парламента.

"В Тюменской области никогда не были равнодушны к чужой боли и никогда не оставляли своих в беде. Тюменцы уже собирают все необходимое жителям Курской области, эвакуированным из своих домов. Депутаты Тюменской областной думы, сторонники партии "Единая Россия" участвуют в формировании гуманитарных грузов для отправки пострадавшим. Сбор ведется в Штабе общественной поддержки "Единой России", в Волонтерском центре регионального отделения Союза женщин России. Все необходимое собирают представители КПРФ и ЛДПР, наши волонтеры, все неравнодушные тюменцы", - отметил Фуат Сайфитдинов.



В ближайшие дни машины с грузом отправятся в Курскую область.