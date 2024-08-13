Семь тюменцев вошли в число победителей конкурса "Росмолодежь.Гранты"

На очной защите инициатив в Тюмени было представлено 53 проекта от участников 18-35 лет из Тюменской области, Краснодона, Омска, Екатеринбурга и Челябинска. Всего финансовую поддержку на реализацию своих проектов получили 9 инициатив.

Куратор молодежных проектов и пространств Тюменской области Илья Титов:

Для нас большая честь второй год подряд проводить этот конкурс в Тюмени. Уверены, что каждый проект станет значимым вкладом в развитие региона и послужит вдохновением для других молодых людей на новые достижения. Также приятно видеть в числе победителей инициативу из подшефного Краснодона.

Конкурс "Росмолодежь.Гранты" прошел в рамках проекта паблик-арта "Морфология улиц" в мультицентре "Контора пароходства". Общая сумма поддержки превышает 3 млн рублей.