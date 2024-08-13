Тюменцев приглашают на родительский интенсив "Первый раз в первый класс: подготовка к школе"

С 8 августа центр "Семья" проводит серию прямых эфиров в своей официальной группе "ВКонтакте", каждый четверг — новая тема. Проект приурочен к Году семьи.

Родительский интенсив "Первый раз в первый класс: подготовка к школе" организован в рамках проекта "Точка опоры". "Наша цель — помочь родителям не оставаться один на один с проблемами и найти контакт с ребёнком. Диалог и умение не только слушать, но и слышать — вот что по-настоящему важно. Мы предлагаем поддержку и консультации от опытных специалистов, которые готовы поделиться опытом и знаниями", — говорит руководитель службы "Точка опоры" Ирина Кислицина.

Специалисты рассказывают, как бережно подготовить ребенка к школе. Важно не только обеспечить его необходимыми принадлежностями, но и создать комфортную эмоциональную атмосферу. Поддержка и внимание родителей помогут ребенку легче адаптироваться к школе и настроиться на позитивный лад.

Родители и педагоги могут получить сертификат участника. Для этого необходимо зарегистрироваться и пройти опрос.

Региональная служба консультантов проекта "Точка опоры" насчитывает более 700 специалистов. Это психологи, логопеды, дефектологи, педагоги, специалисты по работе с семьями, юристы из образования, здравоохранения, молодёжной политики, опеки или комиссии по делам несовершеннолетних.

Обратиться за помощью можно по телефону 8 (3452) 20-40-70 или на сайте проекта "Точка опоры72.рф".