За три дня инфопарк в Тюмени посетило более 20 000 человек

Инфопарк "Тюменская область, я люблю тебя!" начал работу в Тюмени 9 августа, за три дня работы интерактивное пространство посетило больше 20 000 человек.

"Стенд Тюменской области на Международной выставке-форуме “Россия” в Москве посетили почти миллион человек. Они познакомились с историей освоения нашего края, узнали о знаменитых тюменцах, о наших сибирских традициях. К юбилею Тюменской области открыта расширенная версия экспозиции. Как и на ВДНХ, посетителей инфопарка на Цветном бульваре встречает большое светящееся сердце – символ любви тюменцев к родному краю. Экспозиция условно разделена на зоны прошлого, настоящего и будущего Тюменской области. Здесь жители и гости города могут погрузиться в историю освоения Сибири, познакомиться с достижениями региона и увидеть проекты будущего.

Помимо экскурсионной части, в инфопарке ежедневно проводят концерты и мастер-классы, лекции и викторину об истории региона.