Каталог семейных династий составили в Тюменской области

Департамент социального развития Тюменской области издал электронный каталог "Семейные династии отрасли "Социальная политика" Тюменской области", спецвыпуск приурочен к Году семьи, к 80-летию Тюменской области и 80-летию создания региональной системы соцзащиты населения.

В выпуске члены 24 трудовых династий отрасли "Социальная политика", которые любят свою работу и гордятся ею. Среди них - династия Севрюгиных из Ярковского района, чей общий стаж составляет 149 лет, династия Лисименко-Баландиных из Тобольского района, чей общий стаж составляет 115 лет и другие выдающиеся семьи.

Преемственность традиций, сопричастность к общему делу и профессионализм – именно эти черты характерны для наших трудовых династий. Профессионализм и долг – не просто слова для членов трудовых династий. Они служат основой работы, поэтому каждый проявляет усердие, ответственность и высокие результаты в исполнении своих обязанностей.

Посмотреть каталог можно на сайте департамента.