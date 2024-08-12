Югра отправила Курску первые 20 тонн гуманитарного груза

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Югра отправила 20 тонн гуманитарной помощи жителям Курской области, в состав вошли продукты длительного хранения, детское питание, средства личной гигиены, медикаменты и предметы первой необходимости.

"Из Югры в Курскую область отправили гуманитарный груз. Закупили все самое необходимое по заявке жителей приграничного региона: питьевую воду, продукты, предметы первой необходимости и личной гигиены, детское питание, медикаменты. Это первая партия гуманитарного груза (сформирована на средства резервного фонда правительства округа), уже готовятся следующие отправки. В городах и районах округа сейчас проходят акции помощи и благотворительные акции, жители ведут сбор средств и гуманитарной помощи. Также формируется миссия г уманитарного добровольческого корпуса для выезда в Курскую область. Руководители ГДК, старшие миссий сейчас находятся в Курской области для формирования дальнейших задач добровольцам", - сообщил врио губернатора Югры Руслан Кухарук в своем Telegram-канале.