Кинокомиссию сформируют в Тюмени

Фото ТАРКИ

В Тюменском агентстве развития креативных индустрий началась работа по созданию кинокомиссии, она нужна для помощи медиагруппам в организации и проведении съемок на территории региона. Подобный опыт уже реализован в нескольких соседних регионах; представители киносообщества считают его успешным, сообщает ТАРКИ.

"Помощь может потребоваться разная – перекрыть улицу на два часа, оперативно предоставить музейное помещение на время съемки, и так далее. Кроме того, у кинокомиссии могут быть возможности по предоставлению финансовых ресурсов", – пояснил генеральный директор развития креативных индустрий Алексей Краев.

В состав кинокомиссии входят несколько представителей департаментов, чьи решения могут влиять на ускорение процессов для съемки кино, а также группы людей из профессионального сообщества. В случае с тюменским регионом вопрос еще находится в проработке. Режиссёры, продюсеры, сценаристы и другие представители сферы уже погружены в этот вопрос – они озвучивают предложения, собираются на встречи, фиксируют пожелания. Например, 14 августа в ТАРКИ состоится проектное заседание группы по формированию кинокомиссии. Большое совещание, посвященное этому вопросу, планируется провести 14 сентября во время фестиваля "Проводник" в инфорпарке "Тюменская область, я люблю тебя!". Решения будут приняты и на форуме креативных предпринимателей "КПД", который состоится в Технопарке 11-12 октября.

Предложения по развитию тюменского кино принимаются на почту creativeindustry@mail.ru