Минобороны РФ наградило тюменца за отличие в поисковом движении

Фото Анастасии Резниковой, предоставлено поисковым ентом имени Ольховского

Председатель правления Областного поискового центра имени Артура Ольховского Ростислав Ольховский удостоен нагрудного знака Министерства обороны Российской Федерации "За отличие в поисковом движении" II степени, награду тюменцы вручила депутат Госдумы, ответственный секретарь Поискового движения России Елена Цунаева.

Церемония награждения состоялась на открытии Вахты памяти в рамках международной военно-исторической экспедиции "Западный фронт. Варшавское шоссе", которая проходит с 10 по 24 августа в Барятинском районе Калужской области при участии более 600 поисковиков, в том числе из Тюменской области.

Ростислав занимается поисковой работой более десяти лет. Первый раз в экспедицию он поехал с отцом еще в подростковом возрасте, а сейчас продолжает его дело, координируя работу поисковых отрядов региона. "Приятно, что работу поисковиков из тылового региона отмечают не только на областном, но и на федеральном уровне. Стараемся сделать все возможное, чтобы скорее вернуть солдат из безвестия и сохранить память об их подвиге у нынешнего поколения", - поделился Ростислав Ольховский.

Экспедиция в Калужской области продлится две недели. Все это время поисковики будут вести работы по поиску бойцов и командиров Красной армии, считающихся пропавшими без вести.

Участие в экспедиции поисковых отрядов Областного поискового центра им. Артура Ольховского проходит в рамках проекта "Сохраняя память", получившего поддержку Фонда президентских грантов.