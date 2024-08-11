Какие садовые работы нужно провести в августе

В августе садоводам нужно позаботиться об урожае следующего года. В последний месяц лета работы в саду – это борьба с вредителями, подкормки и полив. Как провести все процедуры правильно, рассказали специалисты ФГБУ "Россельхозцентр".

Полив в этот период особенно актуален, если длительный период не выпадают осадки. Это нужно делать и перед подкормкой плодовых деревьев. Расход воды зависит от возраста растений. Рекомендуется вырыть канавы для полива вокруг дерева, ориентируясь по кроне, а потом туда же в канавку по кругу внести удобрения и закопать.

В августе в подкормку лучше включить фосфорно-калийные удобрения, удобрения на основе гуминовых кислот, например, агрохимикат "Здоровый урожай", а осенью можно внести и органику. И при незначительном нынешнем урожае подкормить плодовые деревья все равно необходимо, ведь идет закладка плодовых почек будущего урожая.

Корни садовых деревьев забирают из почвы максимальное количество необходимых им для формирования плодов веществ, а значит, без подкормки стабильных урожаев не получить. Процедуру целесообразно проводить за 20 дней до массовой уборки плодов, чтобы растения вовремя получили необходимое питание. Специалисты ФГБУ "Россельхозцентр" рекомендуют предварительно провести агрохимический анализ почвы, сообщает Тюменская область сегодня.