Тюменские агрономы рассказали о борьбе со слизнями

Агрономы филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области рассказали, что слизни повреждают большое количество сельскохозяйственных растений. Они наносят большой вред, выедая на плодах и листьях большие дыры с неровными краями.

Блестящие дорожки на листьях, похожие на тонкий слой целлофана, сигнализируют о вредителе. Переползая с растения на растение, моллюск распространяет среди овощных и садовых культур вирусные и грибковые болезни.

Летом и осенью они откладывают яйца, которые перезимовывают в защищённых местах на глубине до 10 см, у основания травянистых растений, под камнями, где имеется достаточная влажность. Вредитель всячески избегает прямых солнечных лучей, опасаясь ожогов. Поэтому с наступлением дня моллюски возвращаются в укромные влажные тенистые места.

Самые "вкусные" растения для слизней, это капуста (цветная, белокочанная), томаты, картофель, огурцы, салат, клубника и цветочные.

Как избавиться от слизней на садовом участке? Уничтожать сорняки вдоль теплиц, своевременно скашивать газонную траву, убирать опавшие листья, веточки и другой мусор. Также нужно опудривать грядки и растений золой, табачной пылью, сообщает АиФ-Тюмень.