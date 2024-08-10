Как можно отличить натуральный мед от ненастоящего

С середины июля пчеловоды выставляют на продажу "свежий урожай", полученный во время медового сбора. Есть поверье, что полезная сладость, собранная 14 августа, в Медовый спас, особенная и может вылечить от любого недуга. Однако целебные свойства могут "не сработать", если неопытный сладкоежка нарвется на подделку.

Многих любителей полезного десерта нередко привлекает бюджетная цена за большую баночку меда. На самом деле это один из очевидных признаком подделки.

"Дикий мед не может стоить 200-300 рублей за килограмм, а суррогат – да. Подделка в основном состоит из сахарного сиропа, красителя, ароматизатора и не требует высоких затрат, в отличие от оригинала", – рассказал пчеловод с 40 летним стажем Александр Васильев.

По мнению эксперта, при выборе полезной сладости, помимо стоимости, важно обращать внимание на общий внешний вид лакомства. Текстура натурального продукта должна быть плотной и тягучей. А цвет – желтых или коричневых оттенков. Неестественный цвета: голубой, розовый зеленый или синий явно говорят о красителях в составе, которые могут негативно повлиять на полезные свойства меда.

"Правильный мед с ложки должен литься медленно, отдельными капельками. Также природный продукт не может быстро раствориться в воде, на это уходит некоторое время из-за его вязкости", – дополняет Александр.

Также потомственный пчеловод отмечает, что меда знаменитых видов "Алтайский", "Башкирский" и "Краснодарский" – не существует.

"Мед разделяется на сорта в зависимости от того, с каких медоносных растений был собран нектар. К примеру, есть одуванчиковый, гречишный, липовый или акациевый. Если производитель в составе не указывает этот момент, стоит воздержаться от покупки данной баночки", – рассказывает эксперт.

На различных ярмарках нередко стоят палатки с полезной сладостью. В них могут находиться 15, а то и 30 сортов различного меда. Но, как правило, одна пасека просто физически не может иметь столько видов, сообщает АиФ-Тюмень.