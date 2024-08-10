Как подготовить огород к осени

18:26 10 августа 2024
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Тюменцам рассказали, как подготовить дачу к осени. Советы дала опытная огородница Инна Осадчих.

После того, как земля станет пустой, следует высадить сидераты (горчицу, рапс или редьку): они обогащают грунт азотом. Когда сидераты вырастут, нужно перекапать землю.
– Обрежьте старые ветки кустарников, чтобы растения отдохнули в зимнее время. Если вы садите клубнику, то надо удалить "усики" и перекопать землю между грядками, – говорит Осадчих.

Не стоит забывать и про подкормку кустарников и цветов, сообщает Мегатюмень.

Теги: садоводы , советы
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