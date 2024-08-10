Что может заменить советский сервант в доме

Мода циклична, пояснила арт-директор студии дизайна интерьера "ДИЗАЙН TO LIFE" Екатерина Островская. Она поделилась своим взглядом и рассказала, где и как расположить мебель, заменяющую популярную советскую мебель.

По словам эксперта, серванты сегодня могут быть интересны в гостиной и кухонной зонах. Правда, не в традиционном, а в современном исполнении с добавлением значительных изменений.

Пенал с подсветкой отлично заменит старый сервант и ляжет в основу современного интерьера. Важно соблюдать порядок за стеклом, например, красиво и аккуратно расставить посуду.

Собеседница подчеркивает, что в кухонных шкафчиках можно организовать эстетичное место для хранения чашек и бокалов, тем самым создав эффект витрины.

Есть случаи, когда хозяева не отказываются от классических вариантов и используют сервант, который наиболее похож на тот, что стоял в квартирах около 40 лет назад, сообщает Тюменская область сегодня.

– Современная практика показывает, что подобные конструкции выглядят особенно привлекательно, когда устанавливаются в потолок. Это дает возможность визуально увеличить пространство и скрыть некоторые элементы, создавая элегантный вид. Тем не менее, традиционный сервант может стать центральным элементом интерьера, – пояснила специалист.