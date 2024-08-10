Сколько стоит открыть кабинет ногтевого сервиса в Тюмени

Покупка инвентаря и расходных материалов для кабинета ногтевого сервиса обойдется в 65 тыс. 900 рублей, сообщает "Авито услуги".

Чтобы выполнить аппаратный маникюр с покрытием, мастеру понадобятся расходники: пилочки и ножницы, бафики, набор фрез для аппарата, апельсиновые палочки, безворсовые салфетки и несколько видов гель-лаков. На платформе объявлений подобный набор можно купить в среднем за 9 тыс. 300 рублей.

Основную технику, которая требуется для оказания услуги: аппарат для маникюра, лампа, вытяжка и профессиональный стерилизатор для инструментов через сайт объявлений обойдется в 36 тыс. 800 рублей.

Мастера маникюра весь день проводят сидя, поэтому им важно организовать себе комфортное рабочее место. В июле на "Авито" продажи маникюрных столов выросли на 75 % год к году. В среднем маникюрный стол можно приобрести за 11 тыс. 900 рублей, а кресло от 7 тыс. 900 рублей.

Оборудовать кабинет парикмахера выйдет на 300 рублей дешевле. Самая дорогостоящая покупка - парикмахерское кресло и мойка - обойдутся в 39 тыс. рублей. За год их продажи выросли на 33 % и 80 % соответственно, сообщает Тюменская линия.