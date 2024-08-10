Мастер-класс по изготовлению окопных свечей для участников СВО проведут в Тюмени

17 августа в 12 часов жители Абатского района примут участие в проекте "Экосвет для СВОих" и создадут окопные свечи. Готовые изделия будут отправлены в зону специальной военной операции. Принять участие в открытом мастер-классе сможет любой желающий.

Инициатива направлена на улучшение окружающей среды, а также на помощь бойцам специальной военной операции. Команда проекта разместила три бака для сбора жестяных банок по следующим адресам: Абатская СОШ № 1 (с. Абатское, ул. Советская, 52), Абатская СОШ № 2 (с. Абатское, ул.1 Мая, 56), и МАУ "Молодежный информационно-деловой центр Абатского района" (с. Абатское, ул. Ленина, 44). Сбор тары будет открыт до 17 августа включительно. Она послужит материалом для открытого мастер-класса по изготовлению окопных свечей, который проведут победители конкурса молодёжных инициатив "Моя идея".

— Жестяные банки обычно выбрасывают вместе со всем мусором, который в дальнейшем вывозят на мусорные полигоны и сжигают. Но от таких банок есть польза — они послужат нашим бойцам в качестве источника тепла и света, — рассказала Татьяна Клишева, руководитель проекта "Экосвет для СВОих", сообщает Мегатюмень.