Тоболяки могут принять участие в квесте в честь дня Тюменской области

09:36 10 августа 2024
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16 августа в 18 часов в мультицентре Моя территория начнется квест "Петля времени". Тоболяки выполнят задания на карточках, спрятанных в значимых местах города, и получат памятные призы. Принять участие могут все желающие.

Перед началом квеста молодые люди получат карту и необходимый инвентарь. За два часа им предстоит посетить достопримечательности города, связанные с известными историческими личностями Тобольска, и решить загадку, зашифрованную на карте. Первые пять участников, выполнившие все задания, получат призы с символикой Тюменской области и мультицентра "Моя территория", сообщает КП-Тюмень.

— Мероприятие позволит молодёжи больше узнать о городе и познакомиться с деятельностью знаменитых земляков. Для участников это возможность отправиться в увлекательное путешествие в прошлое, — рассказала Александра Козютенко, руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске.

Теги: Тобольск
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