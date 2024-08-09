Тюменским полицейским вручили ордена Мужества за работу в Дагестане

Тюменские полицейские, участвовавшие в отражении нападения вооруженных преступников на территории Республики Дагестан, награждены орденами Мужества - церемония награждения состоялась в региональном Управлении МВД России.

Вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских вручила боевую награду лейтенанту полиции Юрию Лучникову и передала орден Мужества родственникам погибшего лейтенанта полиции Виталия Мезенцева. Лейтенант полиции Дмитрий Росляков в настоящий момент проходит лечение в стационаре.

"Жители Тюменской области достойно выполняют служебный долг на всех рубежах, которые доверит им Родина. Наши земляки готовы подставить плечо товарищу и закрыть грудью мирных граждан", – подчеркнула Ольга Кузнечевских.

Мужество и отвагу тюменских полицейских отметил в своем выступлении участвовавший в церемонии секретарь Совета Безопасности Республики Дагестан, Герой Российской Федерации Магомед Баачилов.

Представитель МВД по Дагестана подполковник Магомед Садиков сообщил, что имя лейтенанта полиции Виталия Мезенцева будет занесено на Мемориал памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга, который находится в Махачкале.

Участники торжественной церемонии возложили цветы к Мемориалу памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших в годы Великой Отечественной войны и мирное время у здания УМВД России по Тюменской области.