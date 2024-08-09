Инфопарк "Тюменская область, я люблю тебя!" открыли на Цветном бульваре

Инфопарк "Тюменская область, я люблю тебя!" открылся 9 августа на Цветном бульваре в Тюмени, в числе первых экспозицию осмотрел губернатор Александр Моор.

"Уверен, инфопарк будет интересен всем жителям Тюмени, Тюменской области и гостям, даже тем, кому посчастливилось побывать на нашем стенде в Москве на выставке "Россия" на ВДНХ. В Тюмени экспозиция представлена шире. Вся концепция выставки, которую мы открываем сегодня - от истоков к будущему - лозунг, с которым мы встречаем 80-летие Тюменской области, позволит даже тем тюменцам, которые думают, что они хорошо знают историю нашей земли - найти здесь много интересного для себя". - резюмировал осмотры выставки Александр Моор.

Губернатор отметил, что и на ВДНХ тюменский стенд привлекал внимание публики: по итогам голосования он вошел в 15 наиболее популярных и интересных стендов, из общего числе посетителей выставки "Россия" около 1 млн решили ознакомиться с историей и культурой Тюменской области, узнали о выдающихся людях тюменской земли, о развитии региона, а самое главное - увидели проекты будущего.

Инфопарк работает до 22 сентября, сегодня в 18:00 там начнётся культурная программа, а завтра будет тематический день - можно будет узнать много интересного и нового о Тобольске. Афиша всех событий инфопарка тут.