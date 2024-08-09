Тюменская область отправит лекарства в Курскую область

08:40 09 августа 2024
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Тюменская область в ближайшее время поставит лекарства для жителей Курской области, находящихся в ПВР, сообщил губернатор Александр Моор.

"Связались с коллегами в Курской области. Уточнили, чем может помочь наш регион. Выяснилось, что нужны лекарства для людей, которые находятся в пунктах временного размещения. Собираем необходимые препараты по списку, предоставленному курскими врачами, отправим всё в ближайшее время", - сообщил губернатор Моор.

 Глава региона отметил, что при тюменцы готовы оказать и любую другую помощь, если потребуется.

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