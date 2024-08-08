В Тюмени начали сбор гумпомощи Курской области

В Тюменской области объявлен сбор гуманитарной помощи для пострадавших в Курской области, жители региона могут передать волонтерам постельные принадлежности и прочие необходимые вещи.

Людям в пунктах временного размещения требуются вещи первой необходимости (только новое): одеяла, подушки, постельное белье, одежда разных размеров (спортивные костюмы, футболки, обувь), памперсы, салфетки гигиенические, детское питание и др.

"Присоединиться и оказать посильную помощь могут все желающие! В приоритете сейчас вещи первой необходимости: средства личной гигиены, постельные принадлежности, взрослая и детская одежда, бутилированная вода, нескоропортящиеся продукты, детское питание", - отмечают в "Пионере".

Пункт сбора в Тюмени открыт по адресу: ул. Максима Горького, 66 (напротив ТРЦ "Гудвин"), волонтерский центр Тюменского регионального отделения Союза женщин России.

Принести вещи можно с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00. Суббота, воскресенье - выходные. Контактный телефон: +7 (932) 323-98-90, администратор Наталья Васильевна.