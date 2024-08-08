В Тюмени стартовала викторина по истории региона

Викторина "Тюменская область, я люблю тебя!" проходит С 8 по 15 августа, участвовать в ней могут жители и гости Тюмени старше 14 лет.

Для участия в первом туре викторины нужно найти промоутера с планшетом, они работают у инфопарка на Цветном бульваре — 8-14 августа с 16:00 до 20:00, 15 августа с 10:00 до 16:00, в торговых центрах "Кристалл", "Вояж", "Гудвин", "Сити-Молл" — 10-11 августа с 10:00 до 21:00.

Затем необходимо зарегистрироваться, ответить на вопрос промоутера, получить мини-подарок и возможность участвовать во втором туре. Он стартует 15 августа в 16:00 во время праздничного марафона: на телеканале "Тюменское время"; на радиостанции "Dipol FM" (105.6); в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.