Моор в честь Дня физкультурника вручил награды тюменцам

Чествование тренеров, спортсменов, ветеранов спорта прошло во Дворце творчества и спорта "Пионер" в Тюмени. Губернатор Тюменской области Александр Моор вручил выдающимся представителям регионального спортивного сообщества заслуженные награды.

Благодарность президента России получил механик спортивной сборной команды России по паралимпийским видам спорта (лыжные гонки, биатлон) Михаил Дегтев. Жители региона также удостоены наград Минспорта России, губернатора Тюменской области и регионального правительства.

"Тюменская область по праву гордится своими чемпионами и призерами Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр. В копилку спортивных побед региона ежегодно добавляются сотни медалей с соревнований и турниров самого различного масштаба. Поздравляю всех жителей Тюменской области с наступающим Днем физкультурника!" – обратился к собравшимся глава региона.

В рамках торжественного мероприятия Александр Моор и глава Тюмени Максим Афанасьев осмотрели специально оборудованный автомобиль "Лаборатория силы", который будет использоваться для проведения в муниципалитетах региона выездных мероприятий в рамках фестиваля "Тюмень сильная".