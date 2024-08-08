В Мелиораторах новый детсад планируют сдать в эксплуатацию раньше срока

Детсад на 330 мест в микрорайоне Мелиораторов города Тюмени при плановом вводе в эксплуатацию в 2025 году могут сдать уже к концу этого года, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.



"Строители активно ведут отделку помещений: укладывают плитку, клеят обои, завершают монтаж систем электроснабжения и освещения. На территории детского сада приступили к установке детских площадок, прокладывают дорожки, монтируют ограждение. Срок завершения строительства по контракту — 2025 год. С учётом темпов работ завершить объект подрядная организация может до конца текущего года", - указано в сообщении.

Это девятый детский сад, построенный по проекту повторного применения. Данный проект Минстрой России рекомендовал к тиражированию по всей стране. Подобные здания построены в тюменских мкр. Антипино, Плеханова, Ямальский-1 и др. Они отлично показывают себя в процессе эксплуатации.

В настоящий момент в регионе ведётся строительство 19 объектов социального назначения.