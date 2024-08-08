Тюменцев приглашают поучаствовать в создании аудиопроменада по городу

Стартовал сбор историй от жителей Тюменской области на создание ауидопроменада. Участники могут отправить свой рассказ в личные сообщения в группе Космос | Молодежный театральный центр во Вконтакте до 9 августа.

В честь 80-летия Тюменской области Молодежный театральный центр "Космос" запускает проект "Здесь мы встретились" — аудиопроменад, рассказывающий о жизни региона через личные истории жителей. Проект приглашает всех желающих поделиться воспоминаниями, связанными с особыми местами малых городов региона: Ялуторовск, Тобольск, Заводоуковск, Ишим и Тюмень. На основе собранных материалов режиссер создаст маршрут, который проведет зрителей по локациям театрального центра. На каждой локации будет звучать история, связанная с этим или похожим местом из другого города в регионе.

Лидия Фрицлер, заместитель руководителя Молодежного театрального центра "Космос":