Тюменцев приглашают поучаствовать в создании аудиопроменада по городу

Стартовал сбор историй от жителей Тюменской области на создание ауидопроменада. Участники могут отправить свой рассказ в личные сообщения в группе Космос | Молодежный театральный центр во Вконтакте до 9 августа.
В честь 80-летия Тюменской области Молодежный театральный центр "Космос" запускает проект "Здесь мы встретились" — аудиопроменад, рассказывающий о жизни региона через личные истории жителей. Проект приглашает всех желающих поделиться воспоминаниями, связанными с особыми местами малых городов региона: Ялуторовск, Тобольск, Заводоуковск, Ишим и Тюмень. На основе собранных материалов режиссер создаст маршрут, который проведет зрителей по локациям театрального центра. На каждой локации будет звучать история, связанная с этим или похожим местом из другого города в регионе.
Лидия Фрицлер, заместитель руководителя Молодежного театрального центра "Космос":
Люди — это главная ценность, и юбилей области мы отмечаем через их голоса. С помощью воспоминаний тюменцев мы познакомим зрителей с Тюменской областью: прогуляемся по городу и поделимся личными историями наших земляков, — поделилась Подробнее о новостях Театрального центра можно узнать на сайте космосцентр.рф, а также в группе в социальной сети "ВКонтакте".
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