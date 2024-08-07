Ямал до начала зимы восстановит дома жителей Авдеевки

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов подписал соглашение о восстановлении Авдеевки с главой Ясиноватского муниципального округа ДНР Дмитрием Шевченко.
Специалисты из ЯНАО уже отправились на подшефную территорию, чтобы приступить к восстановлению жилых домов. Сейчас первоочередная задача – обеспечить местных жителей жильем до начала зимы.
"Задача очень сложная – это первая линия фронта, обстрелы не прекращаются. Но там живут люди, которые ждали освобождения и, наконец, дождались", – рассказал Дмитрий Артюхов.
Регион поможет наладить в Авдеевке образовательный процесс, поддержит реализацию молодежной политики, развитие волонтерского направления, спорта, организует отдых и оздоровление для детей из города.
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Также планируется взаимодействие в вопросах здравоохранения и реабилитации. При необходимости в этом помогут ямальские медицинские специалисты. Стороны будут обмениваться опытом и методическими материалами в целях содействия занятости, построения системы охраны труда.
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Ямал обеспечит переход на работу в рамках законодательства Российской Федерации, будет координировать работу органов госвласти. Специалистам окажут помощь в повышении квалификации. Соглашением закреплено намерение укреплять взаимодействие, касающееся вопросов организации гастролей театрально-концертных коллективов, сотрудничества в сфере музейного, библиотечного обслуживания, архивного дела, восстановления памятников и мемориальных комплексов.
Это не первый опыт ЯНАО в восстановлении городов Донецкой Народной Республики. Два года назад округ взял шефство над Волновахским районом. За это время силами ямальцев было восстановлено более 280 жилых домов и социальных объектов.
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