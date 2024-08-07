"Камерата Сибири" в День области проведет концерт-лекцию

Музыкально-просветительский проект создала художественный руководитель и главный дирижер оркестра "Камерата Сибири" Фаузия Тажина. В честь 80-летия Тюменской области 16 августа с 15 до 16 часов на пешеходной улице Дзержинского состоится встреча со слушателями. Музыканты исполнят произведение "Сюита в старинном стиле" Альфреда Шнитке и послушают лекцию об истории создания сочинения, его особенностях.

Лектором выступит Фаузия Тажина. Она расскажет об образах, которые рисует музыка, покажет, как они трансформируются и взаимодействуют. "Мне, как профессиональному академическому музыканту (скрипачу и дирижёру), хотелось бы поделиться своим взглядом на музыку и рассказать о ней с точки зрения исполнителя, приоткрыть завесу над тем, что называют исполнительской интерпретацией", - отметила Фаузия Тажина.

Чтобы быть продвинутым слушателем, нужно знать, на чем основано музыкальное произведение, каков замысел композитора, какими средствами достигается тот или иной эффект в музыке и другие тонкости.

"Наверняка многие ощущали приятное чувство, когда на концертах слышали что-то знакомое. Я называю это "радостью узнавания". Уверена, что после наших встреч, таких радостных моментов у наших слушателей станет намного больше", - уверена главный дирижер оркестра "Камерата Сибири".

Ближайший концерт оркестра "Камерата Сибири" состоится 1 октября, коллектив откроет фестиваль "Алябьевская музыкальная осень". Билеты можно приобрести в кассах ТКТО, в инфокиоске на пешеходной улице Дзержинского или на сайте.